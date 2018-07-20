РИАМО – 20 июл. Изображения тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбы в виде стрит-арт рисунка появились на Садовнической улице в столице, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании.

«На Садовнической улице в Москве появился стрит-арт рисунок с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, капитана сборной Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбы. Граффити нанесено стрит-арт художником Алексеем Крючковым на поверхности трансформаторной подстанции ПАО «МОЭСК», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с инициативой изобразить героев сборной выступил сам художник, который вдохновился игрой футболистов на прошедшем в России чемпионате мира по футболу.

«Он изобразил портреты Станислава Черчесова, внимательно следящего за ходом матча, Игоря Акинфеева, показывающего «отлично» своей команде, и Артема Дзюбы, отдающего честь после забитого гола, дополнены надписью «Вместе» и изображены в необычной стрит-арт манере. Общая площадь рисунка составила около 65 квадратных метров», - добавил собеседник агентства.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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