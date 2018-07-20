РИАМО – 20 июл. В предстоящие новогодние праздники жители России будут отдыхать 10 дней, новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, передает Газета.ru .

«В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября», — отмечается в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

При этом выходные дни 5 и 6 января предполагается перенести на 2 и 3 мая.

Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.