РИАМО - 20 июл. Домодедово, Одинцовский район, Серебряные Пруды и Волоколамский район вошли в «зеленую» зону по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком, в числе отстающих – Рузский округ, Серпухов, Лотошинский и Сергиево-Посадский районы, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Домодедово, Одинцовский район, Серебряные Пруды, Волоколамский район вошли в «зеленую» зону по борьбе с борщевиком», — сказал Разин.

Он добавил, что площадь обработанного пространства против борщевика в Домодедове составляет 102 гектара (доля обработки от объема по соглашению – 139%), в Одинцовском районе – 91,8 гектара (107%), в Серебряных Прудах – 278 гектаров (192%), в Волоколамском районе — более 2 тысяч гектаров (111%).

В «желтой» зоне оказались Мытищи, Дмитровский округ, Щелковский район и Шаховская. В «красной» - Рузский округ, Серпухов, Лотошинский район и Сергиево-Посадский район.

Ранее министр сообщал, что правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».