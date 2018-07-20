РИАМО - 20 июл. Спортивный центр с бассейном построили в подмосковном Долгопрудном, в настоящее время на объекте проводится итоговая проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Извещение об окончании строительства детского спортивного центра поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Объект возведен на пересечении проспекта Пацаева с улицей Спортивная в квартале 6А городского округа Долгопрудный. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», - сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Проверка на объекте завершится 2 августа 2018 года.

Объект возводился за счет инвестора. Застройщиком на объекте выступает индивидуальный предприниматель К.В. Балакаев.

На площади 6764 квадратных метра разместились универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек.

В проекте предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха. Учтены требования доступности для маломобильных групп населения.