РИАМО – 20 июл. Рок-певица Земфира ответила на вопросы 490 фанатов, которые ей задавали в соцсетях, сообщает в пятницу Газета.ru.

Ранее исполнительница предложила фанатам задать ей вопросы в комментариях.

«Ответила на огромное количество вопросов, сейчас ответы разместят. Сейчас у меня тренировка, после продолжу», — написала Земфира.

Некоторые поклонники задавали по несколько вопросов, на повторяющихся вопросах певица ставила прочерк. В частности, Земфира призналась, что не хочет давать интервью.

Ранее Земфира раскритиковала популярных молодых певиц Монеточку и Гречку.