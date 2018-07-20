РИАМО – 20 июл. Рок-певица Земфира ответила на вопросы 490 фанатов, которые ей задавали в соцсетях, сообщает в пятницу Газета.ru.
Ранее исполнительница предложила фанатам задать ей вопросы в комментариях.
«Ответила на огромное количество вопросов, сейчас ответы разместят. Сейчас у меня тренировка, после продолжу», — написала Земфира.
Некоторые поклонники задавали по несколько вопросов, на повторяющихся вопросах певица ставила прочерк. В частности, Земфира призналась, что не хочет давать интервью.
Ранее Земфира раскритиковала популярных молодых певиц Монеточку и Гречку.
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