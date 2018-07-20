РИАМО – 20 июл. Международный олимпийский комитет готов принять Россию обратно после того, как страну отстранили от участия в Олимпийских играх в 2018 году, передает Федеральное агентство новостей.

Выступая в Лозанне, глава МОК Томас Бах отметил, что, как и Москва, готов «перевернуть страницу» истории, так как Россия действительно провела реформы, демонстрируя готовность к переменам.

«Они приняли месседж, что нужны изменения. И эти изменения можно видеть. Новые ОКР и РУСАДА, новые люди в Минспорте. Есть изменения в менталитете. Мы поддерживаем эти инициативы, считаем их очень важными», — сказал Бах.

Россию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проводились в южнокорейском городе Пхенчхан. Поводом к отстранению стали подозрения в употреблении российскими спортсменами допинга на Олимпийских играх в Сочи. В результате российским олимпийцам пришлось выступать в качестве «атлетов из России» под нейтральным флагом.