РИАМО - 20 июл. Реконструкция крупнейшей в Московской области линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская» начнется С 1 августа 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Транснефть».

«На производственном объекте будет временно прекращен налив моторного топлива. Однако станция продолжит принимать, хранить, и перекачивать нефтепродукты, поступающие по системе магистральных нефтепродуктопроводов», - говорится в сообщении.

Клиенты «Транснефти» - получатели топлива - будут перенаправлены на две другие наливные станции, подключенные в московскому кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу – «Нагорная» и «Солнечногорская».

Технические характеристики позволяют им отгружать автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95, а также дизельное топливо до 3,7 миллиона тонн в год, что существенно превышает существующие потребности Московского региона. Обе наливные станции будут работать круглосуточно и без выходных.

ЛПДС «Володарская» осуществляет прием, хранение и перекачку нефтепродуктов в системе кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (КМНПП). Станция расположена в поселке Константиново Раменского района Московской области. Она связана с нефтеперерабатывающими заводами центральной России, а также с заправочными комплексами всех столичных аэропортов, в том числе «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».

На станции будут построены новые магистральные насосные станции, перекачивающие автомобильный бензин, дизельное топливо, и авиакеросин. На «Володарской» также будут возведены испытательные лаборатории, операторные, производственные корпуса, склады материально-технического снабжения и автоматизированные системы налива.

Реконструкцию линейно-производственной диспетчерской станции планируют завершить к концу 2018 года. После окончания работ увеличится объем резервуарного парка станции, появится возможность одновременной отгрузки нефтепродуктов 19-ти бензовозов.