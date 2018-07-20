РИАМО – 20 июл. Рок-певица Земфира рассказала, что у нее есть в работе новый материал, но у нее нет сильного желания выпускать новые песни, также она призналась, что не хочет никому давать интервью, сообщает в пятницу Газета.ru.

Ранее певица раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. После этого Земфира, которая редко дает интервью, пообещала ответить на вопросы поклонников, которые они могли оставлять в комментариях.

«Когда он (новый материал – ред.) выйдет — я не знаю. Песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить», — написала певица во время общения с поклонниками в соцсетях.

Земфира также ответила на вопрос про возможность интервью журналисту Юрию Дудю.

«Дудь — я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно, и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже», — призналась певица.

Кроме этого, певица рассказала, что не планирует заводить ребенка.