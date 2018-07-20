РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Жителей подмосковного Красногорска 21 июля приглашают принять участие в двух лесных субботниках, инвентарь выдадут на месте, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Красногорск.

«Комитет лесного хозяйства Московской области во исполнение решения штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора проведет субботник на территории Красногорского участкового лесничества за Красногорской городской больницей №1. Еще один субботник пройдет в лесу в Нахабине, сбор участников во дворе дома №23 на улице Панфилова», – говорится в сообщении.

Уточняется, что начало обоих субботников в 10:00. Инвентарь выдадут на месте.