РИАМО - 20 июл. Фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2018» проходит в регионе, на площади более 40 гектаров состоятся показы сельхозтехники на всех этапах производства зерновых, овощных, технических культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Главный фестиваль агротехнологий Подмосковья - «День поля Московской области – 2018» - начался», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Мероприятие пройдет в пятницу и 21 июля. Выставка «День поля Московской области – 2018» — одно из ключевых мероприятий года для агропромышленного комплекса Подмосковья. Это место демонстрации достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, площадка для обсуждения амбициозных инвестиционных проектов с бизнес-сообществом и подписания соглашений с инвесторами. Это также праздник для всей семьи, где каждый найдет много полезной информации и развлечения.

«На площади более 40 гектаров пройдут показы сельхозтехники на всех этапах производства зерновых, овощных, технических культур. Состоится традиционный конкурс пахарей. Лучшие подмосковные фермеры представят свою продукцию, шеф-повара - мастер-классы по приготовлению блюд «Готовим полезную пищу», — добавляется в сообщении.

Для всех желающих будет проводиться розыгрыш призов и подарков. Кроме того, планируются спортивно-развлекательные игры, контактный зоопарк, аттракционы, интерактивная программа для детей. В течение всего праздника будут организованы концерты сельских домов культуры.

Ожидается, что выставку посетят более 3 тысяч человек, а участие в мероприятии примут около 60 механизаторов региона.