РИАМО – 20 июл. Рок-исполнительница Земфира пообщалась со своими поклонниками в соцсетях и рассказала, что борется с депрессией с помощью таблеток, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В частности, на вопрос о том, как она справляется с яростью и депрессией, Земфира ответила кратко: «Таблетки», — говорится в сообщении.

Любимым местом в Москве певица назвала свой дом. Она призналась, что может много дней не выходить из дома.

Земфира также рассказала, что не планирует пока концертов в России, но пообещала выступить в Европе.

Ранее Земфира раскритиковала популярных молодых певиц Гречку и Монеточку.