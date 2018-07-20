РИАМО - 20 июл. В городском округе Пушкино в микрорайоне Клязьма благодаря местным жителям завершаются работы по ремонту и благоустройству родника вблизи храма Гребневской иконы Божией Матери, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На сегодняшний день полностью готова крыша над источником, вырыт котлован под новую купель. Также началось возведение кабинок, где посетители могут переодеться для омовения.

«Жители Пушкина, члены Спасо-Гребневского прихода приняли самое активное участие в восстановлении родника. Они собрали средства, на которые удалось приобрести купол для купели», – сказал министр экологии региона Александр Коган.

Проект входит в программу «Родники Подмосковья», которую Минэкологии реализует с 2016 года. В рамках проекта источник получит новую купель, беседку, раздевалки и благоустроенный подход: рабочие реставрируют лестницу, по которой раньше было неудобно спускаться к роднику.

В прошлом году в рамках программы было благоустроено 15 родников Московской области, в нынешнем году планируется провести работы на 20 источниках.