РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В детском саду «Семицветик» подмосковных Котельников заменили старую мебель на новую в старшей группе, кровати, столы и стулья поменяли за счет средств, выделенных из городского бюджета, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«В рамках подготовки к новому учебному году в отдельно стоящем корпусе детского сада «Семицветик» в микрорайоне Южный произведена замена мебели в группе для детей старшего возраста», – отмечается в сообщении.

Кровати, столы и стулья поменяли за счет средств, выделенных из городского бюджета.