РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Управляющая компания МУП «РСП» в подмосковном Красногорске подготовила к зимнему периоду более 20 многоквартирных домов из 80, находящихся в управлении, сообщил инженер компании Андрей Клочков.

«Наша компания в летний период подготовила к зиме 21 дом. МУП «РСП» управляет 80 домами в красногорских микрорайонах Чернево-1, Опалиха и Павшинская пойма, поселках Светлые горы, Инженерный, Архангельское», – сказал Клочков.

Подготовку к отопительному сезону управляющая компания начала как только в домах отключили отопление. Основную работу на инженерных коммуникациях проводят в период планового отключения горячего водоснабжения.

«В многоквартирных домах производим комплексные работы по теплоизоляции инженерных трубопроводов, антикоррозионные работы на элеваторных узлах, разборно-учетных узлах горячего и холодного водоснабжения. При помощи компрессора промываем систему центрального водоснабжения. Производим гидропневматическую опрессовку системы отопления», – пояснил Клочков.

Он уточнил, что там, где это необходимо, компания меняет трубы, фильтры, задвижки.

«Все работы идут по графику, утвержденному администрацией округа, без отставаний. Завершить подготовку оставшихся домов к зиме мы должны до 30 августа», – сказал Клочков.

Жительница дома №59 по улице Ленина в Красногорске Дарья Матюнькина отметила, что жители с пониманием относятся к отключению горячего водоснабжения на время работ.

«Отключение горячей воды, конечно, неприятно, но необходимо. Вода после очистки труб стала заметно лучше», – сказала Матюнькина.

Она отметила, что об отключении горячего водоснабжения УК всегда оповещает заранее. Жителей просят перекрыть краны на вводах в квартирах, чтобы избежать протечек.