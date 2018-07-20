РАИМО – 20 июл. Рок-певица Земфира ответила на вопросы фанатов в соцсетях, в том числе она пояснила, планирует ли появление ребенка, сообщает в пятницу Газета.ru.

«На вопрос об этом от фаната она ответила кратко: «Нет», — говорится в сообщении.

На многочисленные предложения встретиться и подружиться Земфира отвечала почти одинаково: «Лучше не надо», а вопрос об отношении к представителям ЛГБТ назвала странным.

Ранее Земфира раскритиковала популярных певиц Монеточку и Гречку.