РАИМО – 20 июл. Рок-певица Земфира ответила на вопросы фанатов в соцсетях, в том числе она пояснила, планирует ли появление ребенка, сообщает в пятницу Газета.ru.
«На вопрос об этом от фаната она ответила кратко: «Нет», — говорится в сообщении.
На многочисленные предложения встретиться и подружиться Земфира отвечала почти одинаково: «Лучше не надо», а вопрос об отношении к представителям ЛГБТ назвала странным.
Ранее Земфира раскритиковала популярных певиц Монеточку и Гречку.
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