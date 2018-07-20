РИАМО - 20 июл. Дублирование навигации и названий станций Московского метрополитена на английском языке сохранится после чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в пятницу заммэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Все, что мы наработали за время чемпионата мира, останется работать. И навигация, и дублирование станций на английском языке. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя – в метро и в «Мосгортрансе», – заявил Ликсутов.

Он добавил, что Московский метрополитен после мундиаля планирует использовать экраны в поездах исключительно для информирования пассажиров о чрезвычайных ситуациях, трансляции мероприятий проводиться не будут.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.