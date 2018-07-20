РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске в деревне Малое Толбино пожарные ликвидировали открытое горение ангара с нефтепродуктами, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Сообщение о пожаре в ангаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу около 13:00. Изначально сообщалось о площади возгорания более 1 тысячи квадратных метров.

«Открытое горение нефтепродуктов ликвидировали к 15:40. Пожарные не допустили распространение пламени на другие складские помещения с топливом. Всего дизтопливо в кубовых пластиковых бочках выгорело на площади более 330 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 40 человек и 9 машин. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Пожар возник на территории бывшей войсковой части, которую сдали в аренду. В настоящее время устанавливается арендатор и выясняются причины пожара.