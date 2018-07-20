РИАМО - 20 июл. Ночные экскурсии в Московском метрополитене пользуются большой популярностью у туристов, дневные экскурсии посетило около 5 тысяч человек, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Экскурсии в метрополитене, особенно ночью, крайне популярны. Они бронируются за несколько секунд, как только мы размещаем информацию, спрос огромный. Это одна из самых популярных экскурсий», – сказал Ликсутов.

Он рассказал, что в целом в дневные часы экскурсии в метро посетили 5 тысяч человек. Кроме этого, в аренду взяли более 1 тысячи аудиогидов.

Ранее Ликсутов сообщил, что продажи сувенирной продукции столичного метро увеличились в пять раз за месяц проведения чемпионата мира по футболу-2018.