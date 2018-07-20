РИАМО - 20 июл. В Московской области с начала 2019 года планируют запустить проект «Экология Подмосковья – здоровье детей», который позволит выявить влияние экологического фактора на здоровье юных жителей и вовремя об этом предупредить родителей, сообщила РИАМО в пятницу главный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

«Московская область большая, везде разная ситуация и разные факторы, которые накладываются на здоровье детей. Мы планируем с помощью госпожи Уткиной (заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Галина Уткина – ред.) на автобусе с января со специальным оборудованием вычислять, как влияют те или иные экологические факторы на здоровье детей», - сказала Одинаева.

Она отметила, что на основе результатов анализов жителям Подмосковья будут давать рекомендации.

«Например, здесь вода имеет серу, и здесь вам нужны такие-то витамины. Либо мы берем уже какие-то крайности, мы определили, что здесь у детей такого-то возраста склонности к таким-то патологическим заболеваниям. Выясняем причину, допустим, вода, и даем рекомендацию, что вот эта вода должна быть фильтрована, и прочее», - добавила Одинаева.