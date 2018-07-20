РИАМО - 20 июл. Пользователи приложения «Метро Москвы» могут получить доступ к звуковому сопровождению экранов в вагонах поездов столичной подземки, сообщил журналистам в пятницу заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Есть идея, чтобы в мобильном приложении Московского метрополитена сделать функцию прослушивания звука, который идет. Это будет канал либо Wi-Fi, либо Bluetooth. Мы сейчас думаем об этом и над технологией работаем. Задача нам такая поставлена, <…> технически это возможно, но ищем лучшее решение», – сказал Ликсутов, отвечая на вопрос РИАМО.

Ранее в Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах поездов. На них показывали трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Сейчас идет показ информации об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.