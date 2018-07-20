РИАМО - 20 июл. Турникеты, специально установленные в столичной подземке к чемпионату мира по футболу - 2018, убирать не планируют, сообщил журналистам в пятницу первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Турникеты, которые пропускали болельщиков по бесконтакту во время чемпионата, работали, как и традиционные турникеты, карту «Тройка» тоже поддерживали. Эти турникеты в том виде, в котором есть, останутся, при этом саму технологию, мы получили большой опыт в ее использовании, посмотрим, что с этим делать в дальнейшем», - сказал Латыпов.

Он пояснил, что в турникетах установлена специальная антенна, считывающая Fan ID. Перспективу ее использования, обсудят эксперты в транспортной сфере.

Модернизированные турникеты, которые в дни матчей чемпионата мира по футболу в Москве автоматически открывались перед болельщиками, работали на 28 станциях. На других станциях для бесплатного проезда необходимо было предъявить билет на матч и паспорт болельщика.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.