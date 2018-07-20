РИАМО - 20 июл. Народного артиста СССР Владимира Этуша выпишут из больницы в понедельник, 23 июля, после чего он уедет в один из подмосковных санаториев на реабилитацию, сообщил РИАМО в пятницу директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«У Владимира Абрамовича все хорошо. В понедельник его выписывают из больницы, он поедет в подмосковный санаторий на реабилитацию, где пробудет две-три недели», – сказал Крок.

Он добавил, что артист будет присутствовать на открытии театрального сезона, которое состоится 15 сентября.

13 июля Этуша госпитализировали в одну из московских больниц. Артист почувствовал себя нехорошо на отдыхе в Италии, после чего решил провериться у врачей.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая — товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.