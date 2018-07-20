РИАМО - 20 июл. Продажи сувенирной продукции столичного метро увеличились в пять раз за месяц проведения чемпионата мира по футболу, количество проданных предметов еще подсчитывают, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Покупали туристы много всего, начиная от фирменных стаканов до футболок. Мы продали пятикратную норму, в пять раз были увеличены продажи за месяц», – сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что необходимо еще порядка 30 дней, чтобы пометить расходы и доходы транспортного комплекса Москвы и метрополитена от проведения мундиаля.

Ранее гендиректор Транспортной дирекции – 2018 Кирилл Поляков сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самым востребованным видом транспорта у болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.