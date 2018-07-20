РИАМО – 20 июл. В подмосковных Химках управляющие компании отремонтировали 305 подъездов в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», работы идут с большим опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это отличный результат, так как он составляет около 43% от годового плана ремонта подъездов в этом муниципалитете. В этом году (в 2018 году – ред.) в Химках по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтировано 713 подъездов. Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются в ежедневном режиме», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов, из них 6,7 тысяч уже отремонтировано, с начала действия программы ремонт провели более чем в 45,2 тысячах подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» – это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями. Основная задача – в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд Подмосковья.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил, но и определять предельную стоимость проведения работ при составлении сметы.

«Управляющие организации и сами жители подходят к процессу ремонта своего подъезда творчески, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъездов. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Примеры для оформления и списки подъездов размещены на сайте меняемподъезды.рф. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», – отметил Хромушин.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на информационном ресурсе меняемподъезды.рф, а также на сайтах муниципалитетов и в социальных сетях по хэштэгу #МойПодъезд.