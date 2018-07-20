РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска управляющая компания «Август ЖКХ» установила и отремонтировала два пандуса на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «Группа компаний «Август» в соцсети «ВКонтакте».

«По многочисленным просьбам жильцов и с заботой о маломобильных группах населения установили пандус по адресу: Подольск, улица Академика Доллежаля, 24», – говорится в сообщении.

Работы по ремонту и оштукатуриванию пандуса также провели на улице Академика Доллежаля, 19.