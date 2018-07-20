РИАМО – 20 июл. Представители управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Московской области проведут 26 июля в аэропорту «Шереметьево» акцию «В отпуск – без долгов», говорится в сообщении пресс-службы регионального УФНС.

«Сотрудники налоговой службы организуют на территории аэропорта «Шереметьево» мобильный офис, где пассажиры и гости аэропорта смогут в онлайн-режиме узнать о наличии налоговой задолженности. Мобильный офис будет работать с 10:00 до 15:00 (26 июля – ред.) в Терминале D (возле информационных стоек международных авиарейсов)», - говорится в сообщении.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об исполнительном производстве», физическому лицу могут запретить выезд за пределы РФ, если он не заплатит вовремя налоги.

Международный аэропорт «Шереметьево» — крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности карго-комплекса. Маршрутная сеть Шереметьево составляет свыше 200 направлений. В 2017 году аэропорт обслужил 40 миллионов 93 тысячи пассажиров, что на 17,8% выше 2016 года.