РИАМО - 20 июл. Станция метро «Лубянка» стала самой популярной среди иностранных болельщиков в дни проведения чемпионата мира по футболу в Москве, сообщил журналистам в пятницу первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Самая популярная станция из всех (станций метро – ред.), если смотреть по пиковым периодам, оказалась «Лубянка», которая в час пропускала до 5-7 тысяч иностранных болельщиков», – сказал Латыпов.

Он добавил, что самыми популярными станциями по пассажиропотоку стали «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Спортивная», «Университет» и «Добрынинская».

Ранее гендиректор Транспортной дирекции – 2018 Кирилл Поляков сообщил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самым востребованным видом транспорта у болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.

Болельщики, волонтеры, аккредитованные лица FIFA, полицейские, которые приехали работать на соревнованиях из других регионов, и журналисты из пресс-центра ЧМ совершили 5 миллионов бесплатных поездок на московском транспорте.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек.