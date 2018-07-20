РИАМО - 20 июл. Специалисты проверили автомобиль, под которым был обнаружен подозрительный предмет, он не представляет опасности для людей, сообщил РИАМО в пятницу источник в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили, что у отдела службы судебных приставов по Западному административному округу Москвы был припаркован автомобиль Volkswagen Touareg, под которым обнаружен подозрительный предмет с мигающей лампочкой. Для его проверки на место прибыли специалисты.

«Данный предмет оказался навигационным прибором. Опасности не представляет», - сказал собеседник агентства.