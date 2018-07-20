РИАМО – 20 июл. В России планируют создать реестр недобросовестных поставщиков детского питания, туда планируют включить не только юридические, но и физические лица, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

До конца 2018 года в России планируется принять закон о детском питании. Среди содержащихся в нем нововведений – обязательное чипирование продуктов и введение их в рацион школьных столовых. Также в РФ будет создан реестр недобросовестных поставщиков, а надзорные организации получат право проводить внеплановые проверки школ и организаторов питания учеников.

«Реестр недобросовестных поставщиков обязательно должен быть. Важно, чтобы это был реестр не только юридических, но и физических лиц. Учредители компании, которая поставила некачественную продукцию, должны также попасть в этот реестр, чтобы другая созданная ими организация с другим названием или организационно-правовой формой не была допущена к детскому питанию», – подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По его словам, при принятии закона о детском питании необходимо учитывать плюсы и минусы маркировки.

«Первый вопрос – не повлечет ли это удорожание продукции. «Чипирование», как мне известно, стоит денег, но возможно QR-коды, либо штрих-коды, должны быть. Чтобы любой человек, и не только проверяющий, мог с помощью смартфона увидеть всю информацию о производителе, сроках изготовления того или иного продукта», - отметил Рожнов.

По его мнению, в школах обязательно нужно проводить внезапные проверки, но так, чтобы эти проверки не мешали учебному процессу.

«Проверять безусловно нужно, в том числе с участием родителей, но тогда, когда есть какие-то жалобы и проблемы. Если в муниципальном образовании есть отлаженная система, проверенный временем поставщик, а родители и дети довольны, проверки не должны проводиться часто и внезапно», – отметил парламентарий.

Он также добавил, что в Московской области проводится регулярный мониторинг по выявлению фальсифицированной продукции. В 2014 году был принят региональный Закон, где прописаны требования к детскому питанию. В 2016 году разработали единые требования к качественным и иным характеристикам товаров. Эти требования были рекомендованы всем учреждениям образования при проведении закупок. Кроме этого, в 2016-2017 годах провели конкурс на лучшее типовое школьное меню, и пять победивших типовых меню были рекомендованы школам.

«Работа в части детского питания в регионе ведется системно. Для федерального закона мы также озвучили и передали все свои предложения. Мы говорили о том, что победитель конкурса не должен передавать работу субподрядчикам. А также о том, что должен проводиться не аукцион, а закрытый конкурс. Потому что на аукционе главным критерием является цена, что в части детского питания неправильно. Теперь федеральный законодатель должен это все прописать, а мы будем мониторить, как это работает на практике», – сказал Рожнов.