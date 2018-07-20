РИАМО – 20 июл. В подмосковном Домодедове дому, входящему в состав жилого комплекса «Домодедово Таун», выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После завершения итоговой проверки и устранения замечаний, дому, входящему в состав жилого комплекса «Домодедово Таун», выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект возведен в микрорайоне Южный городского округа Домодедово», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком двухсекционного 4-этажного дома является компания ООО «Строй-Стиль». Площадь дома – 2 431 квадратный метр. Новостройка рассчитана на 44 квартиры жилой площадью 2 тысячи квадратных метров, из них 24 – однокомнатных, 10 – двухкомнатных, 10 – трехкомнатных.

В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, выполнено озеленение, обустроено парковочное пространство.

«Жилой дом готов к вводу в эксплуатацию», – добавил Гарибян.