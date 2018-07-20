РИАМО - 20 июл. Количество бесплатных поездок на общественном транспорте в дни мундиаля в Москве дочтигло 5 миллионов и почти в два раза превысило население следующей страны-хозяйки футбольного чемпионата - Катара, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Следующий чемпионат мира у нас в Катаре. Мы посчитали, что на общественном транспорте было совершено 5 миллионов бесплатных поездок, это вдвое больше населения Катара, которое составляет почти 2,6 миллиона человек. Катар в 2022 году будет принимать чемпионат мира», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что специальные автобусы «Мосгортранса» перевезли 17 команд стран-участниц чемпионата мира по футболу.

«Мы закупили эти автобусы для заказных перевозок, они оказались очень востребованы. Они проехали 31,1 тысячи километров, что почти равно длине экватора», - сказал Ликсутов.

По его словам, все обязательства правительства в части заявленных мероприятий были выполнены на 100%.

«Более 35 мероприятий реализовано. Не было ни одного мероприятия, которое как-то пошло не так и уклонилось от утвержденного плана», - сказал Ликсутов.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.