РИАМО - 20 июл. Благоустройство парка в центре подмосковного Одинцова продолжится в этом году, в рамках второго этапа в парке появятся игровые площадки и аттракционы для малышей, а также площадки для спортивных игр со зрительскими трибунами, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Как пояснил начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко, работы по благоустройству парка в центре Одинцова проходят в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Концепцию развития общественного пространства разработало архитектурное бюро «Реформа». В 2017 году в ходе первого этапа в парке появились новые площадки для отдыха с детьми, занятий спортом, современное уличное освещение и городская мебель.

«В этом году работы продолжатся. В рамках второго этапа благоустройства планируются мероприятия по озеленению и функциональному насыщению территории. Будут оборудованы дополнительные площадки, ориентированные в первую очередь на детей младшей возрастной группы - до пяти лет. Наряду с многочисленными горками, качелями и каруселями на площадках появятся такие необычные и оригинальные игровые элементы, как ксилофон и телеграф. Для обеспечения безопасной игры площадки оборудуются резиновым покрытием, а также ограждением для ограничения доступа посторонних лиц», - отмечается в сообщении.

Спортивный сектор парка представлен двумя полноразмерными баскетбольными площадками с соответствующим оборудованием, освещением и спортивным ограждением. Также проектом предусматривается размещение игровых блоков «фристайл футбол» – площадок для городского футбола. Вдоль футбольной и баскетбольной площадок будут установлены зрительские трибуны.

Общественное пространство расположено рядом с Центральной площадью между улицами Маршала Жукова, Неделина, Молодежной и Любы Новоселовой. По периметру территории располагаются здание администрации Одинцовского района, социально значимые и спортивные объекты: волейбольный центр и Дворец ледового спорта.

«Потенциал у общественного пространства очень большой. Парк находится в центре Одинцова, а значит, после проведенных работ по его насыщению различными элементами для отдыха и спорта станет еще более популярным среди местных жителей и активной молодежи. В дальнейшем пространство будет дополнено новыми активными точками притяжения», – отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.