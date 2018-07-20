РИАМО - 20 июл. Зрители и болельщики матчей чемпионата мира по футболу на столичных стадионах предпочитали общественный городской транспорт личному, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы оцениваем, что результат (времени развоза болельщиков ЧМ - ред.) очень хороший. Скажу, что 90% спортивных болельщиков на двух стадионах использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадиона», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что сотрудники транспортного комплекса после каждого матча анализировали, что необходимо устранить или доработать, чтобы сократить время развоза болельщиков.

«На стадионе «Лужники» в день открытия чемпионата было 73 тысячи человек, это наиболее массовое заполнение стадиона, здесь мы за 90 минут управились. Когда транспортная система стала работать в нормальном режиме, то 15 июля 55 тысяч человек было на стадионе и 70 минут составило время развоза», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что время развоза болельщиков со стадиона «Спартак», в свою очередь, сократилось на 27%. Есть небольшое «проседание» статистики на данном стадионе по времени развоза болельщиков, окажи были связаны с погодными условиями.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионоа человек.

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