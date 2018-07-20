РИАМО - 20 июл. Зрители и болельщики матчей чемпионата мира по футболу на столичных стадионах предпочитали общественный городской транспорт личному, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Мы оцениваем, что результат (времени развоза болельщиков ЧМ - ред.) очень хороший. Скажу, что 90% спортивных болельщиков на двух стадионах использовали городской транспорт, чтобы приехать и уехать со стадиона», – сказал Ликсутов.
Он добавил, что сотрудники транспортного комплекса после каждого матча анализировали, что необходимо устранить или доработать, чтобы сократить время развоза болельщиков.
Он добавил, что время развоза болельщиков со стадиона «Спартак», в свою очередь, сократилось на 27%. Есть небольшое «проседание» статистики на данном стадионе по времени развоза болельщиков, окажи были связаны с погодными условиями.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионоа человек.
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