РИАМО - 20 июл. Единый транспортный портал Москвы посетили более 600 тысяч человек в дни проведения чемпионата мира по футболу, во время мундиаля были задействованы все каналы информирования жителей, в том числе листовки, сообщил журналистам в пятницу заммэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Во время чемпионата мира наш транспортный портал посетили 600 тысяч человек, был сделан специальный раздел для жителей, которые проживают возле спортивных объектов», - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что в районе Хамовники расклеили более 47 тысяч специальных карт.

«Хочу сказать, что 17 тысяч листовок мы опустили в почтовые ящики жителей Хамовников. Жители подчеркивали, что хотели бы получить информацию по разным каналам. Все способы получения информации были задействованы», - уточнил Ликсутов.

Во время чемпионата мира более 1 миллиона экземпляров полиграфической продукции о работе транспорта раздали москвичам и гостям города: 530 миллионов экземпляров спецвыпуска к ЧМ справочника «Московский транспорт», 200 тысяч карт-памфлетов и так далее.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.