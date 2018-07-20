РИАМО – 20 июл. МИД РФ вызвал греческого посла и выразил ему протест в связи с антироссийскими заявлениями, сделанными Афинами из-за высылки с территории страны дипломатов из России, сообщает Газета.ru.

Как уточняется в материале, речь идет о решении греческой стороны выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум россиянам.

«Двадцатого июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что действия Афин не останутся без последствий.