РИАМО – 20 июл. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем артистку балета, народную артистку России Марию Александрову, сообщает Газета.ru.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России. В своем обращении Медведев называет балерину одной из самых известных танцовщиц нашего времени.

«Вы — ярчайшее явление современного балета. Утонченная, обаятельная, обладающая неповторимой грацией, Вы покорили лучшие сцены планеты», — отметил премьер.

Глава правительства выделил знаковое сотрудничество Александровой с Большим театром.

«Вы, будучи прима-балериной, создали целую галерею незабываемых образов. Ваши героини — волевые, сильные духом, прекрасные женщины», — заключается в телеграмме.

Александрова родилась 20 июля 1978 года, ей исполнилось 40 лет. В 2017 году она уволилась из Большого театра по собственному желанию и работает в театре по контракту.