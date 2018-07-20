РИАМО – 20 июл. Пожар произошел в ночь на 20 июля в бане, подаренной космонавту Юрию Гагарину президентом Финляндии, расположенной в Звездном городке, сообщает ТАСС.

«В Звездном городке в ночь на 20 июля произошло возгорание в бане, которая принадлежит Центру подготовки космонавтов. Причины возгорания устанавливаются», - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что два месяца назад здание было выведено из эксплуатации, в нем проводились ремонтные работы.

Баню подарил космонавту президент Финляндии Урхо Калева Кекконен в 1961 году.