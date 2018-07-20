РИАМО – 20 июл. Банк России установил официальный курс евро на выходные и понедельник в размере 73,93 рубля, повысив его на 45,19 коопеек, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 копеек, до 73,93 рубля. Курс доллара поднялся на 21,42 копеек, до 63,48 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 копеек, составив 68,18 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2260 пункта. Индекс РТС просел на 0,3%, до 1121 пункта. Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3%, до 72,83 доллара за баррель по марке Brent.