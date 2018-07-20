РИАМО – 20 июл. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры затронули конфликт на Ближнем Востоке и стабилизацию положения в Сирии, сообщает Газета.ru.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», – сообщается на сайте Кремля.

Путин и Нетаньяху 11 июля провели личную встречу, в ходе которой также обсудили ситуацию в Сирии.

В ходе июльской встречи Нетаньяху передал Путину позицию израильской стороны по сирийскому конфликту.