РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 25 июля проведет традиционную встречу с жителями городского округа и ответит на волнующие их вопросы, сообщил «РИАМО в Люберцах» сам глава.

«Двадцать пятого июля в гимназии №20 по адресу: улица Южная, дом №20, проведу очередную встречу с жителями. Поговорим о работе общественного транспорта, отвечу на волнующие вопросы. Начало встречи в 18:00», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все желающие могут прийти на встречу и задать вопросы.