РИАМО - 20 июл. Московский областной консультативно-диагностический центр в Мытищах внедрил метод дыхательной гимнастики для детей с муковисцидозом, сообщила РИАМО в пятницу главный педиатр министерства здравоохранения Подмосковья Нисо Одинаева.

«Буквально месяц назад мы обучили нашего кинезиотерапевта – это инструктор ЛФК - методу кинезиотерапии дыхательной для детей с муковисцидозом. Особенность этого заболевания в том, что они (дети - ред.) имеют очень густую мокроту, которая с трудом отхаркивается, которая вызывает бронхит, пневмонию и так далее», - сказала Одинаева.

Она отметила, что в этом году центр внедрил метод Костилло Моралеса – логопедическая технология, которая применяется для детей с ДЦП, не умеющих глотать и жевать. В 50% случаев после этой терапии дети могут прожевать котлету на пару.

«Мы стали шире использовать медикаментозную терапию - ботулинотерапию, используем разные препараты, те, которые имеются на рынке, и тоже видим хороший эффект», - добавила Одинаева.

В Московском областном консультативно-диагностическом центре в Мытищах ежемесячно проходят комплексный цикл абилитации и реабилитации более 60 детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. В центре применяется комплексный подход для лечения детей-инвалидов, используются традиционные методики, признанные мировые технологии, а также реабилитационное оборудование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка и родителей по индивидуальной программе.