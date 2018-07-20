РИАМО – 20 июл. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов, так как обнаружил на упаковках польскую маркировку, запрет введет до проведения инспекции на белорусских предприятиях – производителях грибов, сообщает Газета.ru.

«Россельхознадзор с 24 июля 2018 года запрещает ввоз свежих грибов — шампиньонов происхождением Республика Беларусь до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора при проведении контроля белорусских шампиньонов обнаружили, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка. Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля со стороны белорусского надзорного ведомства при выдаче фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию России.