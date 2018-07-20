РИАМО - 20 июл. Москва на сегодняшний день является единственным мегаполисом мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По результатам исследования, проведенного экспертами международного агентства Price Waterhouse Coopers (PWC), Москва единственный мегаполис мира, в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий. И снижать темпы и объемы транспортного строительства мы не намерены», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что в течение ближайших пяти лет в столице будет строиться и реконструироваться не менее 90 километров дорог ежегодно, и к 2023 году будет введено в эксплуатацию 485 километров дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.

«Ключевым проектом остается формирование нового полноценного транспортного кольца – четырех хордовых магистралей, состоящего из Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, к строительству которой город также приступает, и Южной рокады», – пояснил заместитель мэра.

Москва ежегодно участвует в международных исследованиях, которые оценивают город по всем ключевым градостроительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира.

Международное агентство Price Waterhouse Coopers (PWC) ежегодно сравнивает градостроительные показатели 14 крупнейших мегаполисов мира, включая Москву, по таким параметрам, как комфортность проживания, экологичность, динамика градостроительной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, отношение жителей к проведенным преобразованиям и прочее.