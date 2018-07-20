РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проинспектировал ход капремонта двух многоквартирных домов Подольска и нашел нарушения, которые должны будут устранить к 1 сентября, сообщил «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь депутата.

В пятницу в рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Московской областной думы Максимович, депутаты горсовета Александр Скобенников, Ринат Валитов, Виктор Щукин, заместитель начальника отдела эксплуатации текущего и капитального ремонта комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска Сергей Куренинов проинспектировали ход реализации капремонта в двух домах.

«В рамках контроля реализации программы по капремонту комиссия во главе с Максимовичем проверила дома на Революционном проспекте, 34/29, и на улице Дружбы, 2. Выявлены незначительные недостатки, которые подрядчик обещал устранить до сдачи дома, намеченной на 1 сентября», - сказал пресс-секретарь.

Реализация программы капитального ремонта домов в Подольске идет по графику. Программа коснется жителей 142 многоквартирных домов, которые получат новые кровли, фасады, лифты и инженерные коммуникации. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капремонта жилого фонда в Подольске выделено более 673 миллионов рублей.

«Стоит отметить, что качество и сроки капремонта за время реализации губернаторской программы с 2016 года изменились в лучшую сторону, однако есть еще немало важных и актуальных задач. Так, например, некоторые подрядчики до сих пор используют устаревшую технологию ремонта кровли, которая может привести к осложнениям в зимний сезон», - сказал Максимович.