РИАМО - 20 июл. Управляющую компанию из поселка в городском округе Можайск суд оштрафовал на 250 тысяч рублей после проверки Госжилинспекции Московской области по жалобе жителя многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Штраф в 250 тысяч рублей назначен мировым судом МУП «М ГЖУ» за многочисленные нарушения в содержании многоквартирного дома, выявленные в ходе внеплановой проверки, которую проводила Госжилинспекция Московской области», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Житель многоквартирного дома №31 в поселке Гидроузел Можайского района обратился в Госжилинспекцию с просьбой проверить техническое состояние дома. Жилищные инспекторы в ходе проверки зафиксировали множественные нарушения в содержании дома. В подъезде (на стенах и лестничных маршах) и на цоколе обнаружены места отслоения штукатурного и окрасочного слоев. Кровля находилась в плохом состоянии, имелись многочисленные просветы, неплотности прилегания кровельного покрытия к вентиляционным каналам, фасад строения также нуждался в ремонте.

МУП «М ГЖУ» получило предписание от Госжилинспекции – в кратчайший срок выполнить ремонтные работы. Контрольная проверка показала, что все выявленные нарушения были устранены. Подъезду вернули аккуратный вид, а кровля больше не доставляет неудобств жителям дома бесконечными протечками и сыростью.