РИАМО - 20 июл. С пятницы по 20 октября в столице пройдет первый московский фестиваль «Букинист», во время которого будут проводиться различные мастер-классы и организован буккроссинг, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«В этом году мы решили провести большой букинистический фестиваль, который пройдет на Новом Арбате. Он стартует 20 июля и продлится целых три месяца до 20 октября. Будут работать порядка 30 различных торговых точек с совершенно различной литературой», - сказал Немерюк.

Он добавил, что на фестивале также будут проводиться различные мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, будет организован формат буккроссинга. При этом формате любой желающий может оставить свою любимую книгу и взять литературу, оставленную другими горожанами.

Букинист Юрий Лучников выразил надежду, что такие торговые площадки станут постоянно действующими, а не только в рамках фестиваля.

«Мы надеемся, что это станет постоянно действующим явлением, но пока только на три месяца, в рамках фестиваля. Здесь очень широкий ассортимент, по ценам от 150 рублей до десятков тысяч, речь идет об антикварных книгах, которые также представлены у нас на стендах», - отметил Лучников.