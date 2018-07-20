РИАМО - 20 июл. В Одинцовском районе вблизи образовательных учреждений флористы изготовили композицию из цветов в виде дорожного знака – ограничение скорости 60 километров в час, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области.

«По инициативе сотрудников Госавтоинспекции и поддержки общественной палаты администрации Одинцовского муниципального района и МБУ «Одинцовского городского хозяйства» дизайнеры-флористы изготовили композицию из цветов в виде дорожного знака – ограничения скорости «60»», – говорится в сообщении.

Необычные цветочные композиции привлекают внимание и напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима.

Организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и уже скоро цветочные композиции на подобную тематику появятся на всей территории Одинцовского района, заключается в материале.