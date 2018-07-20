РИАМО - 20 июл. Из-за проведения «ГУМ-Авторалли» движение транспорта ограничили на ряде улиц в центре Москвы, перекрытие полностью снимут 22 июля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

Участок 1: Биржевая площадь. Период: с 00:01 20 июля до 16:00 21 июля; 22 июля с 01:00 до 05:00.

Участок 2: улица Ильинка от Биржевой площади до Красной площади. Период: с 00:01 до 16:00 21 июля; с 01:00 до 05:00 22 июля. Особенности: полное перекрытие.

Исторические советские автомобили 21 июля отправятся с Красной площади в стокилометровый пробег по самым знаковым историческим местам столицы, в ралли примут участие раритетные модели ГАЗ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич» и «Запорожец».

ГУМ-Авторалли ведет свою историю с 2014 года. Очень быстро «ГУМ-Авторалли» выросло до самого массового и самого престижного соревнования на классических автомобилях в стране, и по праву считается центральным мероприятием сезона.

В основе его концепции – правило: соревнование за главный приз проводится на машинах отечественных марок. В «ГУМ-Авторалли» принимают участие раритетные модели советских марок 1930–1970 годов.

Как и в предыдущие годы, на старт выйдет полная коллекция раритетов советских времен: будут и монументальные правительственные ЗИЛы, и горбатые «запорожцы», и роскошные «Чайки», и стильные «Волги», и основательные «Победы», и скромные трудяги «москвичи», и вездесущие «жигули».

Более 100 экипажей стартуют в Москве в рамках ГУМ‑Авторалли 23 июля>>