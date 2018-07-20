РИАМО - 20 июл. В Московском планетарии вечером 27 июля можно будет увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, на площадке будет работать сразу несколько телескопов, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Вечером 27 июля 2018 года с 21:30 до 01:00 в Парке неба Московского планетария пройдут наблюдения двух редких астрономических явлений: полного лунного затмения (самого продолжительного в 21 веке) и великого противостояния Марса», – говорится в сообщении.

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. 27 июля Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

Московский Планетарий ждет всех желающих увидеть редкие астрономические явления в парке неба уже с 21:30. Приобрести билеты на мероприятие можно будет 27 июля с 19:00 до 23:30 в кассах Московского планетария. На астрономической площадке будет работать сразу несколько телескопов для наблюдения явления и Большая обсерватория. Помимо этого, астрономы будут рассказывать об экспонатах парка неба, о небесных объектах и о фазах затмения. Состоится мероприятие только при условии ясной погоды.

Стоимость участия – 500 рублей. Вход на астрономическую площадку закрывается в 00:00, а само мероприятие закончится в 01:00.