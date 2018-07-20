РИАМО - 20 июл. Жителей и гостей столицы вплоть до ночи 21 июля ожидают сильные дожди, гроза с градом и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на 21 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи на 21 июля в Москве и Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», - сообщается на сайте.

Спасатели рекомендовали жителям по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.